Penna Alta via ai lavori Sicurezza e decoro all’ingresso del borgo

A Penna Alta, i lavori sono iniziati per migliorare l’ingresso principale del borgo. La causa è la necessità di riparare la strada e aggiornare i sottoservizi che presentavano danni evidenti. I lavori puntano a rendere più sicura e più decorosa l’area, frequentata quotidianamente da residenti e visitatori. Gli interventi riguardano la sistemazione del manto stradale e il rifacimento delle tubature, con l’obiettivo di valorizzare uno dei punti di accesso più importanti del centro storico. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane.

di Francesco Tozzi Sono ufficialmente partiti i lavori di manutenzione straordinaria nella frazione Penna Alta, con un intervento mirato alla riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi nel tratto interno che rappresenta il principale accesso carrabile al borgo storico, un vero gioiello del territorio comunale. L’obiettivo è migliorare la sicurezza, la funzionalità e la qualità estetica dello spazio pubblico, nel rispetto del contesto paesaggistico e architettonico vincolato. L’importo complessivo dei lavori è pari a 67mila euro più Iva, interamente finanziati con fondi comunali. La durata prevista è di circa tre mesi, salvo condizioni meteo sfavorevoli o eventuali esigenze tecniche che dovessero emergere in corso d’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

