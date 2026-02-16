Al via i lavori di riqualificazione alla Penna Alta

Arezzo,16 febbraio 2026 – Prendono il via oggi, lunedì 16 febbraio, i lavori di manutenzione straordinaria nella frazione Penna Alta, con un intervento mirato alla riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi nel tratto interno che rappresenta il principale accesso carrabile al borgo storico. L'obiettivo è migliorare la sicurezza, la funzionalità e la qualità estetica dello spazio pubblico, nel rispetto del contesto paesaggistico e architettonico vincolato. L'importo complessivo dei lavori è pari a 67.000 euro oltre Iva, interamente finanziati con fondi comunali. La durata prevista è di circa tre mesi, salvo condizioni meteo sfavorevoli o eventuali esigenze tecniche che dovessero emergere in corso d'opera.