Gastroentorologia del Civico conclusi i lavori per garantire alta sanificazione e sicurezza delle cure

Il reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale Civico ha completato un intervento di rinnovamento finalizzato a migliorare la sicurezza e la sanificazione degli ambienti. L'unità, diretta da Roberto Di Mitri, è stata riorganizzata e ampliata, con particolare attenzione alla funzionalità dell'area di endoscopia digestiva. Questi lavori garantiscono un ambiente più sicuro e all'avanguardia per le cure dei pazienti, mantenendo standard elevati di qualità e sicurezza.

Nel reparto è stato eseguito un intervento tecnico di riorganizzazione completa dei locali. Sono state anche acquisite delle apparecchiature di ultima generazione Si rinnova il reparto di Gastroenterologia con Endoscopia digestiva dell'ospedale Civico. Nell'unità operativa complessa, diretta da Roberto Di Mitri, è stato eseguito un intervento tecnico di riorganizzazione completa dei locali, finalizzato, sia al loro ampliamento che alla rivisitazione degli spazi interni secondo la suddivisione degli stessi in tre macro-aree (zona sporco, zona pulita, zona tecnica) sia volto al cosiddetto "reprocessing" degli strumenti endoscopici.

