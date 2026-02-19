Penalizzati i cambi di casacca e codice di condotta formalizzato | cosa prevede il nuovo regolamento della Camera
Il nuovo regolamento della Camera mira a limitare i cambi di casacca dei deputati, causa di continui spostamenti tra i gruppi politici. La riforma introduce un codice di condotta chiaro e regole più rigide per chi decide di cambiare schieramento, penalizzando soprattutto le operazioni motivate da interessi economici. L’obiettivo è rendere più stabile la composizione dei gruppi e ridurre le pratiche di compravendita di voti e adesioni. La normativa entrerà in vigore nei prossimi mesi e influenzerà le dinamiche interne.
Scoraggiare i cambi di casacca dei deputati riducendo anche la “ convenienza economica” per un gruppo parlamentare ad acquisire nuovi membri. È questa una delle principali novità del nuovo regolamento della Camera dei deputati che ha ottenuto il via libera dell’Aula di Montecitorio con 249 voti a favore, 33 astenuti e nessun contrario. Una riforma che che modifica oltre 70 articoli su 154 e che il presidente della Camera Lorenzo Fontana definisce di “ valore storico ” perché, assicura, “darà una svolta ai lavori parlamentari”. Le novità. Oltre alle norme che penalizzano i cambi di casacca, tra le alte novità ci sono: il superamento delle 24 ore che devono trascorrere dall’apposizione della questione fiducia al suo voto ed entra formalmente nel regolamento il codice di condotta dei deputati (approvato in via sperimentale nel 2016 dall’apposita giunta) che prevede una serie di obblighi di trasparenza per gli eletti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
