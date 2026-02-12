**Camera | in aula il nuovo Regolamento stretta sui cambi di casacca e voto di fiducia flash**

Questa mattina alla Camera sono stati discussi alcuni cambiamenti importanti. È stata approvata una stretta sui passaggi di casacca e sono stati introdotti voti di fiducia più veloci. Il nuovo regolamento mira a rendere più rapido il lavoro delle Camere e a limitare le manovre di chi cambia partito. La discussione è stata accesa, ma alla fine il testo è passato senza troppi ostacoli.

Roma, 12 feb (Adnkronos) - Stretta sui cambi di casacca, voto di fiducia in tempi più rapidi, Statuto delle opposizioni. Sono alcune delle novità del nuovo Regolamento della Camera che approderà in aula da lunedì 16 per la discussione generale per essere approvato in settimana. Le nuove regole sono frutto di una lunga discussione e di un lavoro bipartisan in Giunta del regolamento e, se approvate dall'aula con la necessaria maggioranza assoluta dei componenti, entreranno in vigore dalla prossima legislatura. Per quel che riguarda il passaggio dei deputati da un gruppo parlamentare a un altro in corso di legislatura, vengono introdotti una serie di disincentivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Camera: in aula il nuovo Regolamento, stretta sui cambi di casacca e voto di fiducia flash** Approfondimenti su Camera Regolamento Nuovo regolamento della Camera, penalità per i cambi di casacca La nuova riforma del regolamento della Camera si appresta ad arrivare in Aula. Dai cambi di casacca alla fiducia, cosa prevedono le nuove regole della Camera La riforma del regolamento interno della Camera dei deputati è arrivata al voto in aula. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Camera Regolamento Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, cerimonia in Aula a Montecitorio, alla presenza di Mattarella e Meloni. Apre Fontana con La Russa. Tajani in chiusura. Diretta Rai 1 e canali Camera | comunicazione.camera.it; Dl milleproroghe: atteso ok Commissioni Camera martedi', in Aula il 18 con fiducia; Decreto aiuti per l'Ucraina |Approvata la fiducia alla Camera, 207 sì, c'è anche il via libera dei deputati di Vannacci; Bagarre alla Camera, la leghista Matone urla Fascisti all’opposizione durante la commemorazione di Minneapolis. Prestipino: Sfiorata la rissa. **Camera: in aula il nuovo Regolamento, stretta sui cambi di casacca e voto di fiducia flash**Roma, 12 feb (Adnkronos) - Stretta sui cambi di casacca, voto di fiducia in tempi più rapidi, Statuto delle opposizioni. Sono alcune delle novità del ... iltempo.it Dl milleproroghe: atteso ok Commissioni Camera martedi', in Aula il 18 con fiduciaOggi al via votazioni emendamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera ... ilsole24ore.com Nuove regole alla Camera, anche penalità per i cambi di casacca. Il testo è pronto per l’Aula, nessuna sospensione di 24 ore per la fiducia e lo statuto delle opposizioni #ANSA - facebook.com facebook Questa mattina in aula alla Camera sono intervenuta per esprimere parere favorevole sull’intesa tra Stato Italiano e Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, la nostra costituzione sancisce la libertà di culto di tutte le confessioni religiose e con l’intesa si regolament x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.