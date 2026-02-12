Nuovo regolamento della Camera penalità per i cambi di casacca

La nuova riforma del regolamento della Camera si appresta ad arrivare in Aula. La principale novità riguarda le sanzioni per chi cambia casacca durante il mandato. La norma vuole ridurre i passaggi di partito e rafforzare la stabilità dei gruppi parlamentari. Ora si aspetta il via libera definitivo.

La riforma del nuovo regolamento della Camera è pronta a sbarcare in Aula e punta soprattutto a penalizzare i cambi di casacca. Finora ogni gruppo parlamentare ha dei contributi in base al numero degli iscritti. La riforma prevede che se un deputato cambia partito non potrà più trasferire al nuovo gruppo interamente la sua quota ma soltanto il 50%. L'altra metà, in pratica, resterà al gruppo di provenienza. Un’altra regola prevede la decadenza da tutte le cariche - fatta eccezione per quella di presidente della Camera - ricoperte nell'Ufficio di presidenza di Montecitorio e in quello delle Commissioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La riforma del regolamento interno della Camera dei deputati è arrivata al voto in aula.

La Lega ha presentato una proposta di legge per modificare l’articolo 67 della Costituzione e bloccare i cambi di casacca in Parlamento.

