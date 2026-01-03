La presenza di Adrien Rabiot rappresenta un elemento importante per il Milan, contribuendo a rafforzare il centrocampo e a garantire stabilità alla squadra. Il suo inserimento, accompagnato dalla guida di Allegri, permette ai rossoneri di affrontare le sfide con maggiore sicurezza e solidità, sottolineando il suo ruolo di spessore nel progetto tecnico del club.

Nel Milan, Adrien Rabiot sta assumendo sempre più centralità nel gioco e aver ritrovato Allegri come allenatore lo sta esaltando di partita in partita. L’ultima prestazione contro il Cagliari conferma la sua stagione perfetta con i rossoneri. Anche le principali testate sportive hanno premiato il francese. Oltre Leão, Rabiot trascina il Milan. Rabiot in questo Milan si trova bene. Arrivato in punta di piedi all’inizio di settembre, si è preso il comando del centrocampo assieme a Luka Modri? e contro il Cagliari è arrivata l’ennesima partita di spessore. La fisicità, gli ottimi inserimenti e il controllo del pallone, sicuro e rassicurante, sono stati il biglietto da visita del francese all’Unipol Domus. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Partita di spessore per Rabiot: il Milan con lui è al sicuro

Leggi anche: Pagelle derby Inter-Milan, i voti di Gazzetta: Rabiot determinante, dà spessore

Leggi anche: Inter-Milan, le pagelle del derby: Rabiot dà spessore. Pulisic punge, Maignan sigilla il successo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Probabili formazioni Milan Verona/ Quote: Allegri ripropone i suoi big (Serie A, oggi 28 dicembre 2025).

Cagliari-Milan 0-1, le pagelle: Rabiot possente, da 7. Leao match-winner 6.5 - Il portoghese ha segnato il gol numero sei in campionato, con la rete che gli mancava dal 29. milannews.it