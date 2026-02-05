Milan senti Galli | I rossoneri possono vincere contro chiunque Rabiot vero trascinatore

Questa mattina, Filippo Galli ha commentato la partita del Milan contro il Bologna. L’ex difensore rossonero ha detto che i ragazzi di Pioli possono battere chiunque e ha elogiato Rabiot, definendolo il vero trascinatore della squadra. Le sue parole arrivano in un momento di fiducia per il club, dopo la buona prestazione recente.

Dopo il pareggio di Roma, il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere con una prestazione di alto livello. Al 'Dall'Ara', i rossoneri travolgono 3-0 il Bologna di Vincenzo Italiano, accorciando sull'Inter prima in classifica e allungando sulla Roma quinta. Della vittoria di Bologna ha parlato l'ex difensore del Diavolo Filippo Galli. Ecco le sue parole ai microfoni di 'Maracanà', in onda su TMW Radio. Milan, meglio guardare dietro o davanti? "E' sotto gli occhi di tutti che il Milan possa vincere contro chiunque, lo scorso anno non era così per vari motivi.

