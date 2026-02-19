Pedemontana Lombarda uno scandalo a cielo aperto
La Pedemontana Lombarda si rivela un vero e proprio disastro ambientale. Damiano Di Simine, responsabile di Legambiente Lombardia, la definisce un “letto di lacrime”, evidenziando le devastazioni causate dal cantiere. Le tracce di inquinamento si moltiplicano lungo il percorso, intorno alle aree di lavoro si registrano danni alla natura e alle falde acquifere. Le proteste dei residenti aumentano, mentre le autorità ignorano le richieste di fermare i lavori. La questione resta al centro del dibattito pubblico, con sempre più persone che chiedono risposte concrete.
Pedemontana Iniziata nel 1986 e ferma a metà strada, la grande opera autostradale che dovrebbe collegare la Brianza e il Varesotto, è un disastro economico e ambientale Pedemontana Iniziata nel 1986 e ferma a metà strada, la grande opera autostradale che dovrebbe collegare la Brianza e il Varesotto, è un disastro economico e ambientale La Pedemontana Lombarda? «È un letto di lacrime» riassume Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. A quarant’anni dalla nascita della società Autostrada Pedemontana Lombarda spa, che venne costituita il 14 novembre 1986, il collegamento autostradale tra Malpensa e Orio al Serio è da una parte uno spezzatino che non intercetta la domanda di traffico e dall’altro un incubo che morde le poche aree verdi rimaste nella fascia pedemontana a Nord di Milano: dopo aver cancellato boschi nel comasco, oggi occupa con cemento e asfalto le ultime aree non costruite di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Una sorpresa in piazza. La Gioebia cambia pelle. È uno show a cielo apertoQuesta sera a Saronno la tradizione si rinnova con uno spettacolo inaspettato.
La Rosa, discarica a cielo aperto in via Martin Luther King: tra i rifiuti anche uno scaldabagno e un fornoIn via Martin Luther King a Livorno è stata segnalata una discarica a cielo aperto, con rifiuti di vario genere tra cui uno scaldabagno e un forno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pedemontana Lombarda, uno scandalo a cielo aperto; Il sud è l’hotspot della crisi climatica; Edizione del 19 febbraio 2026.
Pfas per costruire tunnel della Pedemontana Veneta: inchiesta sull’opera scandalo. 12 indagati: Sapevano delle falde inquinatePedemontana e Pfas. In un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Vicenza, giunta ora al punto di svolta della conclusione delle indagini a carico di 12 persone, si saldano due dei ... ilfattoquotidiano.it
Pedemontana, Procura chiede fallimento(ANSA) - MILANO, 27 GIU - La società Autostrada Pedemontana Lombarda ha ricevuto una richiesta di dichiarazione di fallimento depositata dalla Procura di Milano e sottoscritta dai sostituti ... quotidiano.net
Il Comune di Burago di Molgora, insieme agli altri Comuni coinvolti, comunica di aver formalmente notificato ricorso al TAR per contestare l’approvazione della cosiddetta Tratta D-Breve di Pedemontana Lombarda. Questa decisione nasce dalla volontà di tute facebook