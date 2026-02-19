pedemontana lombarda uno scandalo a cielo aperto

La Pedemontana Lombarda si rivela un vero e proprio disastro ambientale. Damiano Di Simine, responsabile di Legambiente Lombardia, la definisce un “letto di lacrime”, evidenziando le devastazioni causate dal cantiere. Le tracce di inquinamento si moltiplicano lungo il percorso, intorno alle aree di lavoro si registrano danni alla natura e alle falde acquifere. Le proteste dei residenti aumentano, mentre le autorità ignorano le richieste di fermare i lavori. La questione resta al centro del dibattito pubblico, con sempre più persone che chiedono risposte concrete.

Pedemontana Iniziata nel 1986 e ferma a metà strada, la grande opera autostradale che dovrebbe collegare la Brianza e il Varesotto, è un disastro economico e ambientale La Pedemontana Lombarda? «È un letto di lacrime» riassume Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia. A quarant'anni dalla nascita della società Autostrada Pedemontana Lombarda spa, che venne costituita il 14 novembre 1986, il collegamento autostradale tra Malpensa e Orio al Serio è da una parte uno spezzatino che non intercetta la domanda di traffico e dall'altro un incubo che morde le poche aree verdi rimaste nella fascia pedemontana a Nord di Milano: dopo aver cancellato boschi nel comasco, oggi occupa con cemento e asfalto le ultime aree non costruite di Monza e Brianza.

