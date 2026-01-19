In via Martin Luther King a Livorno è stata segnalata una discarica a cielo aperto, con rifiuti di vario genere tra cui uno scaldabagno e un forno. L’area, situata vicino al rifugio dei gatti, si aggiunge a quella di via delle Cateratte, evidenziando una problematica di gestione dei rifiuti che necessita di interventi mirati.

Ancora un'altra discarica a cielo aperto a Livorno dopo quella in via delle Cateratte. Questa volta lo scempio è avvenuto in via Martin Luther King nella zona in cui si trova il rifugio dei gatti. È qui che numerosi incivili hanno lasciato praticamente di tutto tra cui anche uno scaldabagno e un.

Discarica a cielo aperto in via delle Cateratte: tra le auto spuntano mobili, rifiuti e giocattoli. Foto e video

In via delle Cateratte, di fronte all’ex Gruppo Alpha, si è sviluppata una discarica a cielo aperto con mobili, rifiuti e giocattoli abbandonati tra le auto. La presenza di questa discarica sta causando disagio a residenti e automobilisti, evidenziando la necessità di interventi per il rispetto e la pulizia dell’area. Foto e video documentano la situazione, invitando a un’attenzione condivisa sulla questione.

La Rosa, discarica a cielo aperto in via Martin Luther King: tra i rifiuti anche uno scaldabagno e un forno - Sul posto si è prontamente portato Mr Green che ha portato gli elettrodomestici all'area ecologica

