Peaky Blinders | The Immortal Man il film che riporta su Netflix Tommy Shelby
Non solo Gomorra – La Serie ha il suo Immortale, ce l'hanno anche altri titoli molti amati dal pubblico quale ad esempio Peaky Blinders. E il 20 marzo 2026 arriva su Netflix il film che lo ricorda, Peaky Blinders: The Immortal Man. La saga della famiglia Shelby continua e, mentre è in preparazione il sequel sulle nuove generazioni che sarà composto già da due stagioni, il pubblico ritroverà lo storico protagonista Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy. Cast e trama del film. L'attore sarà impegnato anche nelle vesti di produttore insieme a Patrick Holland, Guy Heeley e al creatore della serie originale Steven Knight.
I wanted to step away from my usual elegant settings and dive into a different atmosphere: raw, gritty, industrial full Peaky Blinders vibes. One man. One run. An enemy you don't see… but you feel. Now I want to know from you: what ending do you imagine for t
Rilasciato il primo poster ufficiale di Peaky Blinders The Immortal Man. Il film sarà su Netflix dal 20 marzo.
"Peaky Blinders: The Immortal Man": data d'uscita, trama e cast del film sequel della serie Netflix - Netflix ha annunciato ufficialmente la data di uscita di "Peaky Blinders: The Immortal Man", il film sequel che continuerà la storia della famiglia Shelby ...
