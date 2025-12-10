Peaky Blinders | The Immortal Man il film che riporta su Netflix Tommy Shelby

Non solo Gomorra – La Serie ha il suo Immortale, ce l’hanno anche altri titoli molti amati dal pubblico quale ad esempio Peaky Blinders. E il 20 marzo 2026 arriva su Netflix il film che lo ricorda, Peaky Blinders: The Immortal Man. La saga della famiglia Shelby continua e, mentre è in preparazione il sequel sulle nuove generazioni che sarà composto già da due stagioni, il pubblico ritroverà lo storico protagonista Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy. Cast e trama del film. L’attore sarà impegnato anche nelle vesti di produttore insieme a Patrick Holland, Guy Heeley e al creatore della serie originale Steven Knight. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

