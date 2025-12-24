Peaky Blinders | The Immortal Man il trailer mostra il ritorno di Tommy Shelby

Il film che continuerà la storia della serie con protagonista il premio Oscar Cillian Murphy arriverà il 20 marzo su Netflix. Arriverà il 20 marzo su Netflix l'atteso film Peaky Blinders: The Immortal Man, che riporta sugli schermi la storia di Tommy Shelby, l'iconico personaggio interpretato dal premio Oscar Cillian Murphy. La piattaforma di streaming, facendo un vero regalo di Natale ai fan, ha condiviso il primo teaser ufficiale che regala le prime immagini del progetto sequel. Cosa mostra il trailer Il video pone immediatamente una domanda che gli spettatori si stanno chiedendo da tempo: "Cos'è successo al famoso gangster Tommy Shelby?". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

