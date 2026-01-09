Villaricca il PD chiarisca | è ancora opposizione o sostiene la maggioranza?

Villaricca, i consiglieri di minoranza rivolgono al PD una lettera aperta per chiedere chiarimenti sulla posizione politica del partito. La richiesta riguarda la coerenza tra l’orientamento ufficiale e i comportamenti recenti, in un momento di delicatezza politica per la città. La lettera si propone di fare luce sulla reale collocazione del Partito Democratico, tra opposizione e sostegno alla maggioranza, per favorire un confronto trasparente con i cittadini.

Lettera aperta dei consiglieri di minoranza al Partito Democratico di Villaricca: accuse di incoerenza e richiesta di una posizione chiara. I gruppi politci di minoranza del Comune di Villaricca ritengono doveroso rivolgersi pubblicamente al Partito Democratico citadino per stigmtizzare comportamenti che, per gravità e reiterazione, risultano incompatibili con il ruolo di una forza politica che si dichiara di opposizione. Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’iniziativa politica chiara e trasparente, finalizzata a porre fine all’atuale esperienza amministrativa, una consigliera comunale del Partito Democratico, dopo aver manifestato la propria piena disponibilità a sotoscrivere le dimissioni contestuali di tredici consiglieri comunali dinanzi a un Notaio, ha inspiegabilmente abbandonato lo studio notarile senza fornire alcuna motivazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

