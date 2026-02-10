Via Tito Oro Nobili-via Battisti rischio incidenti | il Pd chiede interventi per la sicurezza

Il Partito democratico di Terni ha presentato una proposta al consiglio comunale per mettere in sicurezza l’area tra via Tito Oro Nobili e via Cesare Battisti. Residenti e studenti attraversano spesso questa zona, ma ci sono rischi di incidenti. Ora si chiede un intervento immediato per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale e il sottopasso.

Atto di indirizzo presentato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. L’area di via Battisti è fra le più “pericolose” di Terni: nel 2025 è stata teatro di quindici sinistri stradali Secondo quanto ricostruito dall’atto dei dem, la segnaletica orizzontale dell’attraversamento va rifatta, le luci lampeggianti del cartello verticale sono poco luminose e il segnale pre-curva è sbiadito e non illuminato. Il sottopasso con pista ciclabilepedonale rimane al buio la sera, esponendo pedoni e ciclisti a pericoli. Le auto viaggiano spesso ad alta velocità senza adeguati controlli. Il Pd chiede dunque al sindaco e alla giunta di intervenire urgentemente sulla segnaletica orizzontale e verticale, migliorandone visibilità e luminosità, e di intensificare i controlli sulla velocità.🔗 Leggi su Ternitoday.it

La riduzione delle giornate di apertura delle strutture “Dopo di Noi” nel distretto socio-sanitario di Battisti (Pd) mette a rischio la continuità dei servizi e l’autonomia di circa venti persone con disabilità.

