4 dic 2025

La vertenza di Yoox si chiude con un accordo che salva oltre 70 lavoratori e garantisce incentivi e scivoli agli 140. A tre mesi esatti dall’annuncio del licenziamento in tronco di 210 dipendenti degli stabilimenti di Bologna e Milano, la vicenda termina con una stretta di mano tra il Ministero delle Imprese e del Made In Italy (Mimit), l’azienda e le organizzazioni sindacali. Un sollievo per alcuni operai, da settembre nell’incertezza del futuro. Ripercorrendo la vicenda, quasi cento giorni fa, LuxExperience, il gruppo internazionale della moda di lusso che ad aprile ha acquisito la piattaforma bolognese attraverso la controllata Mytheresa, aveva annunciato un piano globale di licenziamenti che prevedeva circa 165 esuberi nelle sedi bolognesi dell’Interporto e di Zola Predosa e 46 a Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Yoox, accordo raggiunto. Salvi settanta lavoratori. Cassa e incentivi per 140

