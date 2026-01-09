Crolla il muro di un edificio pericolante | paura a Grottaminarda

A Grottaminarda, si è verificato il crollo di un muro di un edificio ormai in stato di degrado. L’incidente ha interessato l’ex cinema comunale, un immobile multipiano dichiarato pericolante da tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le autorità locali per valutare la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Momenti di paura al Comune di Grottaminarda per il crollo di un muro dell'ex cinema comunale, edificio multipiano da anni fatiscente e già dichiarato pericolante. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata in via Condotto, in prossimità di Corso Vittorio Veneto, una zona centrale e molto frequentata. L'area era già stata transennata, ma le misure non sono bastate: i detriti hanno raggiunto anche un vicoletto prospiciente l'edificio. Solo per puro caso non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia municipale. Emessa ordinanza di chiusura della strada in via precauzionale.

