Colle San Magno crolla parte di una palazzina | nessun ferito

Paura nel pomeriggio di oggi, 28 novembre 2025, intorno alle ore 16, in via San Pietro, località Cantalupo a Colle San Magno. Una porzione di una palazzina disabitata di due piani è improvvisamente crollata. L’edificio era già stato dichiarato inagibile dagli uffici tecnici del Comune e risultava. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

