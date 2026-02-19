Paura a Castelverde | palo del telefono colpisce autobus in transito

Un palo del telefono si è abbattuto questa mattina a Castelverde, colpendo un autobus che passava lungo la strada principale. La caduta improvvisa ha causato danni al veicolo e ha rallentato il traffico in zona. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha creato confusione tra gli automobilisti e i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La causa del crollo sembra legata alle condizioni di usura del palo.

Il mezzo pubblico danneggiato in via di Massa San Giuliano. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco Un palo del telefono è crollato ed ha colpito un autobus in transito. È accaduto alle prime luci del giorno di oggi - giovedì 19 febbraio - a Castelverde, nella periferia est della Capitale. Danneggiato il parabrezza l'autista è stato costretto a interrompere la corsa. Due i tralicci crollati, con uno dei due che ha colpito il mezzo pubblico. I fatti sono accaduti intorno alle 7:00 quando un traliccio della Telecom ha ceduto in via di Massa San Giuliano 20, altezza via Pretoro. Cadendo ha centrato un autobus della linea 055.🔗 Leggi su Romatoday.it

Paura a Castelverde: palo della luce colpisce autobus in transitoAlle prime ore di oggi, un palo della luce si è rovesciato e ha centrato un autobus in movimento a Castelverde, periferia est di Roma.

Paura in via Telesforo: crolla cartellone pubblicitario e colpisce auto in transitoPaura questa mattina in via Telesforo a Foggia, dove un cartellone pubblicitario si è staccato e si è schiantato sulla strada.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.