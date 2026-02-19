Paura a Castelverde | palo della luce colpisce autobus in transito

Alle prime ore di oggi, un palo della luce si è rovesciato e ha centrato un autobus in movimento a Castelverde, periferia est di Roma. Il vento forte ha fatto crollare la struttura, che si trovava lungo la strada principale. L’incidente ha provocato danni al veicolo e ha bloccato il traffico locale per alcune ore. La scena ha attirato numerosi passanti e mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Il mezzo pubblico danneggiato in via di Massa San Giuliano. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco Un palo della luce è crollato ed ha colpito un autobus in transito. È accaduto alle prime luci del giorno di oggi - giovedì 19 febbraio - a Castelverde, nella periferia est della Capitale. Danneggiato il parabrezza l'autista è stato costretto a interrompere la corsa. I fatti sono accaduti intorno alle 7:00 quando un palo della luce ha ceduto in via di Massa San Giuliano 20, altezza via Pretoro. Cadendo ha centrato un autobus della linea 055. Tanto lo spavento a bordo, ma nessuno sarebbe rimasto ferito.🔗 Leggi su Romatoday.it

