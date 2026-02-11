Paupisi si prepara a ricordare Francesco Pio Pannella, morto un anno fa in un incidente stradale. Sabato 14 febbraio si terrà una messa e una fiaccolata per onorare la memoria del 25enne, scomparso all’alba di San Valentino. La comunità si riunirà per ricordare il ragazzo, mentre le strade del paese si riempiranno di candele e ricordi.

Da quel 14 febbraio il tempo sembra essersi fermato per chi lo ha amato davvero. Una data che parlava di cuori e promesse è diventata il simbolo di un’assenza che ancora oggi fa rumore, che pesa, che non smette di farsi sentire. Ma Francesco Pio non è solo il ricordo di un dolore. È il sorriso che non si dimentica, la risata contagiosa, quella luce negli occhi e quella presenza capace di riempire ogni stanza. Nel primo anniversario della sua scomparsa, Paupisi lo vuole ricordare ancora una volta con parole che arrivano dritte al cuore: «Vogliamo mandarti una preghiera e un messaggio, perché dietro ogni nostra alba e ogni nostro tramonto, nei giorni di tempesta e in quelli pieni di sole, ci sei sempre tu con noi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Paupisi ricorda Francesco Pio Pannella a un anno dalla tragedia

Approfondimenti su Francesco Pio Pannella

Un anno fa, il 14 febbraio, tutto sembrava pronto per festeggiare l’amore.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Francesco Pio Pannella

Una targa ricorda Francesco Pio MaimoneIl tuo sorriso non verrà mai spento dalla violenza e rimarrà per sempre nei nostri cuori. Parole commoventi incise sulla targa intitolata a Francesco Pio Maimone. Il 18enne vittima innocente di ... rainews.it

L'ex portiere della Nazionale Gigi Buffon ha promosso Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell'Inter. - facebook.com facebook

Man of the Match Inter Milan vs Lecce: Francesco Pio Esposito x.com