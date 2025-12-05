A Roma, un blitz antimafia si è concluso con 14 arresti di membri del clan Senese tra cui Angelo Senese, Ettore Abramo, Fabrizio Piscitelli, Girolamo Finizio, i fratelli Alvise, Leopoldo Cobianchi e Kevin Di Napoli. Inoltre, sono stati sequestrati 350mila € in orologi, un chilo di cocaina e 300 gram. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Blitz antimafia a Roma, 14 arresti nel clan Senese tra cui Senese, Abramo, Piscitelli, Finizio, Cobianchi, sequestrati 350mila € in orologi - VIDEO