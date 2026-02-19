Pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026 quando vedere l’ultima gara femminile | la programmazione
Il pattinaggio di figura alle Olimpiadi 2026 ha visto l’Italia conquistare medaglie importanti, tra cui due ori di Francesca Lollobrigida. La sua ultima gara femminile si svolgerà tra pochi giorni, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi. La competizione si terrà in una sera di febbraio, in un palazzetto gremito di spettatori. L’evento rappresenta il momento clou per gli appassionati di pattinaggio artistico, che attendono con ansia l’ultima esibizione delle atlete italiane.
L’Italia del pattinaggio sta vivendo giorni che ricorderemo a lungo. Due ori firmati Francesca Lollobrigida, l’argento nella staffetta femminile, l’oro nella staffetta mista e quello nell’inseguimento a squadre maschile: alle Olimpiadi invernali 2026 la velocità ci ha fatto esultare, emozionare, persino commuovere. Ora però lo sguardo si sposta nuovamente sul pattinaggio di figura, che non ha brillato allo stesso modo, perché resta un’ultima occasione per salire sul podio dopo il prezioso bronzo conquistato nel team event. È il momento del programma libero femminile, ed è qui che si gioca l’ultimo sogno con Lara Naki Gutmann. 🔗 Leggi su Dilei.it
LIVE Pattinaggio artistico, Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultima gara, Gutmann per la rimontaGutmann ha deciso di partecipare alla gara di pattinaggio artistico in diretta, volendo recuperare posizioni dopo aver avuto qualche difficoltà nelle sessioni precedenti.
A che ora il pattinaggio di figura domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, italiani in gara, streamingDomani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il pattinaggio di figura torna in scena.
Estasi FRANCESCA LOLLOBRIGIDA, oro e record olimpico nei 3000 femminili | #MilanoCortina2026
Argomenti discussi: Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di domani, domenica 15 febbraio; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 07:25; A che ora il pattinaggio di figura domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming; Pattinaggio artistico, quanto costa a Milano Cortina? Esauriti anche gli allenamenti, c'è (poco) posto al Galà: dal salto mortale di Malinin al libero di Sakamoto.
Milano Cortina, le gare di oggi: dall’esordio dello sci alpinismo al pattinaggio di figura, orari e dove vedere gli azzurri(Adnkronos) – Dodicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo il 25esimo podio per gli azzurri alle Olimpiadi ... cremonaoggi.it
I costumi più belli indossati dalle atlete del pattinaggio di figura a Milano-Cortina 2026Ecco i costumi più belli indossati dalle atlete del pattinaggio di figura di Milano-Cortina 2026. Olimpiadi Milano Cortina oggi: il programma di giornata e gli Azzurri in gara. Il pattinaggio è ancora ... mam-e.it
QUANTO SPLENDONO I nostri eroi del pattinaggio di figura sono finalmente arrivati a Casa Italia Milano, con tutti i loro tifosi e amici pronti a guardarli e celebrarli. Grazie ragazzi, avete portato in alto il nome dell’Italia Team! #ItaliaTeam #MilanoCortina2 x.com
QUANTO SPLENDONO I nostri eroi del pattinaggio di figura sono finalmente arrivati a Casa Italia Milano, con tutti i loro tifosi e amici pronti a guardarli e celebrarli. Grazie ragazzi, avete portato in alto il nome dell’Italia Team! #ItaliaTeam #MilanoCortina2 facebook