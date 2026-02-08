A che ora il pattinaggio di figura domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 9 febbraio italiani in gara streaming

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il pattinaggio di figura torna in scena. Le gare sono in programma nel pomeriggio, con gli italiani pronti a scendere in pista. La gara sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming, così gli appassionati potranno seguire tutte le emozioni dal divano di casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (lunedì 9 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 21.05), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport. A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI. Lunedì 9 febbraio Ore 19.20 Rhythm dance Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING .

