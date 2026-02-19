LIVE Pattinaggio artistico Libero femminile Olimpiadi in DIRETTA | ultima gara Gutmann per la rimonta

Gutmann ha deciso di partecipare alla gara di pattinaggio artistico in diretta, volendo recuperare posizioni dopo aver avuto qualche difficoltà nelle sessioni precedenti. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e commentatori, che seguono ogni suo passo con attenzione. La competizione si svolge nel palazzetto di Milano, dove le luci brillano sulla pista e le atlete si preparano a scendere in campo. La tensione cresce mentre gli spettatori attendono il suo primo salto, con gli occhi puntati su di lei.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Ultimo atto del pattinaggio artistico femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: oggi all' Ice Skating Arena di Milano va in scena il programma libero, segmento decisivo che assegnerà le medaglie e chiuderà la rassegna individuale. Dopo uno short program di altissimo livello tecnico e agonistico, la classifica è cortissima nelle prime posizioni e lascia presagire una battaglia senza esclusione di colpi. A guidare il gruppo è la giapponese Ami Nakai, autrice di un corto da 78.