patrick baumgartner veloce anche nella terza prova del bob a 4 tedeschi lontani

Patrick Baumgartner ha dimostrato la sua velocità anche nella terza manche del bob a 4 a Milano Cortina 2026, consolidando la sua posizione in classifica. La squadra tedesca, che aveva dominato nelle prove precedenti, ha mostrato qualche segnale di fatica, lasciando spazio agli avversari. Durante la discesa, Baumgartner ha mantenuto un ritmo sostenuto, conquistando tempi più veloci rispetto alle prove precedenti. La gara prosegue con molte aspettative per le prossime manches, mentre i tedeschi cercano di recuperare terreno.

La terza prova della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si è tramutata in una vera e propria partita a scacchi. Sul budello ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, infatti, gli equipaggi tedeschi hanno preferito nascondersi risultato ben distanti dai migliori. Ancora una buona prova per il nostro Patrick Baumgartner che, dopo i due migliori tempi di ieri, si è confermato veloce anche in questo caso anche se, va detto, il miglior tempo lo ha fissato Frankie Del Duca. Il miglior tempo del terzo allenamento porta la firma proprio dello statunitense con un ottimo 54. 🔗 Leggi su Oasport.it

