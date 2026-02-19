Patrick Baumgartner veloce anche nella terza prova del bob a 4 Friedrich e Lochner lontani

Patrick Baumgartner ha dominato anche nella terza prova del bob a 4 maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026, dimostrando grande velocità e precisione. La gara si è trasformata in una sfida strategica tra i team, con Friedrich e Lochner che sono rimasti molto distanti dai leader. Durante la discesa, Baumgartner ha mantenuto un ritmo costante, conquistando un vantaggio decisivo. La competizione si fa sempre più serrata in vista delle prossime fasi della manifestazione.

La terza prova della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si è tramutata in una vera e propria partita a scacchi. Sul budello ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, infatti, gli equipaggi tedeschi hanno preferito nascondersi risultato ben distanti dai migliori. Ancora una buona prova per il nostro Patrick Baumgartner che, dopo i due migliori tempi di ieri, si è confermato veloce anche in questo caso anche se, va detto, il miglior tempo lo ha fissato Frankie Del Duca. Il miglior tempo del terzo allenamento porta la firma proprio dello statunitense con un ottimo 54. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Patrick Baumgartner veloce anche nella terza prova del bob a 4. Friedrich e Lochner lontani Francesco Friedrich si conferma nella terza prova del bob a 2, passo indietro preoccupante di Patrick BaumgartnerFrancesco Friedrich si conferma nella terza prova del bob a 2, mentre Patrick Baumgartner fa un passo indietro preoccupante. Johannes Lochner domina anche nella terza run del bob a 2. Patrick Baumgartner risale in settima piazzaJohannes Lochner vince la terza run del bob a due, causando sorprese tra gli atleti e lasciando gli avversari indietro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Patrick Baumgartner si conferma il più veloce anche nella seconda prova di bob a 4; Lochner vola nella 1/a giornata del bob a 2 maschile, Baumgartner/Mircea noni a metà gara; Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio; LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le prove. Patrick Baumgartner si conferma il più veloce anche nella seconda prova di bob a 4Patrick Baumgartner si conferma! L'altoatesino, infatti, ha chiuso al comando anche la seconda prova della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi ... oasport.it LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Patrick Baumgartner il più veloce in entrambe le proveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Il bob a 4 tornerà domani alle 10.00 con la terza e quarta batteria di prova, vedremo se Baumgartner ... oasport.it IN FORMA, IN FORMISSIMA Primi allenamenti ufficiali per il bob a 4 azzurro a #MilanoCortina2026… Ed è subito alta velocità! L’equipaggio di Patrick Baumgartner chiude in testa le prime due discese! Avanti avantiiii #ItaliaTeam FISI - Federazione facebook IN FORMA, IN FORMISSIMA Primi allenamenti ufficiali per il bob a 4 azzurro a #MilanoCortina2026… Ed è subito alta velocità! L’equipaggio di Patrick Baumgartner chiude in testa le prime due discese! Avanti avantiiii #ItaliaTeam @Fisiofficial @mil x.com