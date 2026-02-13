Francesco Friedrich si conferma nella terza prova del bob a 2 passo indietro preoccupante di Patrick Baumgartner

Francesco Friedrich si conferma nella terza prova del bob a 2, mentre Patrick Baumgartner fa un passo indietro preoccupante. Friedrich, che ha dominato la manche, mette in chiara difficoltà il rivale, che si ferma a diversi decimi di distacco e rischia di compromettere la sua posizione in vista delle prossime gare. La gara si è svolta sulla pista di Cortina d’Ampezzo, dove le condizioni del ghiaccio hanno reso ancora più difficile mantenere il controllo. Un dettaglio che fa impressione è la velocità raggiunta da Friedrich, superiore di alcuni decimi rispetto agli altri concorrenti, segno di una forma in crescita e di una condizione

Francesco Friedrich ha chiuso al comando la terza prova della gara di bob a 2 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad un allenamento che ha rimescolato parecchio le carte rispetto a quanto visto ieri. Intanto si è visto un inserimento tra Francesco Friedrich e Johannes Lochner, mentre compie un deciso passo indietro Patrick Baumgartner. Il miglior tempo della terza prova porta la firma di Francesco Friedrich in 55.67 con 17 centesimi di vantaggio sul romeno Mihai Cristian Tentea, mentre è terzo il tedesco Adam Ammour a 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Friedrich si conferma nella terza prova del bob a 2, passo indietro preoccupante di Patrick Baumgartner Francesco Friedrich risponde ed è il più veloce nella seconda prova di bob a 2. Baumgartner ancora protagonista Dopo il primo round di bob a 2 ai Giochi di Milano Cortina 2026, Johannes Lochner aveva preso il comando. ITALIA SUL PODIO NEL BOB A 4! Magia di Patrick Baumgartner a Igls, domina il solito Friedrich Contenuti correlati Argomenti discussi: La seconda prova del monobob conferma il duello Stati Uniti-Germania. Simona De Silvestro nella top10; LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per Baumgartner; Il Tempio dello Sport; Johannes Lochner inizia con il piede giusto le prove del bob a 2 Buon avvio anche di Patrick Baumgartner. Francesco Friedrich risponde ed è il più veloce nella seconda prova di bob a 2. Baumgartner ancora protagonista - x.com Tutto tranquillo, è stato solo un avvertimento". Parole di Francesco Friedrich, che la scorsa estate si è ritrovato a terra dopo una caduta dalle scale di casa. Una battuta che dice molto di lui, uno che in pista non lascia spazio agli incidenti di percorso. Non capita - facebook.com facebook