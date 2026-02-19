Patrick Baumgartner davanti a tutti anche nella quarta prova del bob a 4! Tedeschi alle spalle

Patrick Baumgartner si conferma leader nella gara di bob a 4 ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto anche la quarta prova. La sua buona performance ha portato l’Italia in testa, superando di oltre un secondo i rivali tedeschi. Durante la corsa, Baumgartner ha mantenuto un ritmo costante, dimostrando grande precisione sulla pista di Cortina d’Ampezzo. La sua vittoria rafforza le speranze di medaglia per l’Italia, che punta a conquistare il podio nelle prossime gare. La competizione prosegue con entusiasmo e attesa.

Patrick Baumgartner non scherza! L’azzurro, infatti, chiude al comando anche la quarta prova della gara di bob a 4 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato a Eugenio Monti, l’altoatesino ha replicato le prime due prove di ieri, svettando e mettendo in fila tutti i rivali. Dopo un terzo allenamento nel quale si sono nascosti, invece, Johannes Lochner e Francesco Friedrich sono cresciuti avvicinandosi parecchio al nostro alfiere. Patrick Baumgartner ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 55.11 con appena 4 centesimi di vantaggio su Johannes Lochner e Francesco Friedrich che hanno chiuso in 55. 🔗 Leggi su Oasport.it

