equilibrio totale nella quarta prova del bob a 2 jinsu kim svetta patrick baumgartner ancora fuori dalla top10

Jinu Kim ha conquistato il miglior tempo nella quarta prova del bob a 2 maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026, mentre Patrick Baumgartner si è trovato ancora fuori dalla top 10, evidenziando l’equilibrio totale tra i concorrenti in questa fase della competizione.

Jinus Kim ha chiuso al comando la quarta prova della gara di bob a 2 maschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato ad Eugenio Monti abbiamo assistito ad un allenamento che, come quello precedente, ha rimescolato parecchio le carte in tavola. L’equilibrio regna sovrano con i primi 5 racchiusi in appena 15 centesimi, mentre il nostro Patrick Baumgartner scivola nuovamente oltre la top10. Il sud-coreano Jinsu Kim ha fermato i cronometri sul tempo di 56.06 con 6 centesimi di vantaggio su Johannes Lochner, quindi terzo lo statunitense Frankie Del Duca a 14 a braccetto con il britannico Brad Hall. 🔗 Leggi su Oasport.it

