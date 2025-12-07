Holger Rune torna a camminare | il tennista danese condivide sui social i passi in avanti nel percorso di recupero

Il lungo percorso di recupero continua. Holger Rune dà seguito alla sua fase di riabilitazione dopo la rottura del tendine d’Achille nel corso del torneo di Stoccolma. Un infortunio molto serio per il talentuoso tennista danese, che con determinazione sta lavorando per tornare in campo il più in fretta possibile. Una lesione importante che richiede tempo ed è anche da verificare l’effettiva competitività di Rune. Tuttavia, l’attuale n.15 del ranking sta seguendo una tabella di marcia molto precisa, senza fare altri pensieri. Per la prima volta il danese è stato ripreso mentre si sposta in piedi. 🔗 Leggi su Oasport.it

