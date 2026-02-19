Passeggiata in Fiat 500 | torna l' appuntamento lungo la costa jonica reggina

Domenica 22 febbraio 2026, la tradizionale passeggiata con le Fiat 500 torna a percorrere la costa jonica reggina. La manifestazione si svolge per celebrare il fascino di queste auto d’epoca, attirando appassionati da tutta la regione. I partecipanti si incontreranno presso il lungomare di Reggio Calabria, pronti a condividere momenti di nostalgia e passione per le vetture storiche. La giornata prevede anche esposizioni e incontri, offrendo un’occasione unica per rivivere il passato su quattro ruote.

Domenica 22 febbraio 2026 torna l’appuntamento con le storiche Fiat 500 lungo la costa jonica reggina. L’evento, che coniuga passione motoristica, valorizzazione del territorio e momenti di convivialità, vedrà sfilare le iconiche utilitarie simbolo del Made in Italy lungo uno dei tratti più suggestivi della costa jonica. Il programma prevede il concentramento alle ore 8 presso il distributore Esso di Ravagnese, a Reggio Calabria. Alle 8.15 la partenza delle auto incolonnate lungo la S.S. 106 con arrivo ad Africo, dove è previsto un giro in paese, la sosta nella piazza principale, la colazione e i saluti istituzionali del sindaco e delle autorità.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

