Costa jonica reggina piegata dal ciclone Harry il sottosegretario Sbarra incontra i sindaci

Il sottosegretario Luigi Sbarra ha incontrato i sindaci della Locride e del basso Jonio nel municipio di Siderno, nel secondo appuntamento in Calabria dopo il ciclone Harry. L’incontro ha avuto lo scopo di valutare i danni e discutere le misure di sostegno per le comunità colpite dalla violenta perturbazione. La riunione ha coinvolto rappresentanti dei Comuni della zona, sottolineando l’attenzione del governo verso le aree danneggiate.

Secondo appuntamento in Calabria per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, che questo pomeriggio ha incontrato, nel municipio di Siderno, una numerosa delegazione di sindaci dei Comuni della Locride e del basso Jonio, duramente colpiti dalla violenta.

