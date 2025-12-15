GALÀ DEI 500 | PIERO CHIAMBRETTI TORNA SU CANALE 5 PARATA DI VIP PER LA FIAT

Piero Chiambretti torna su Canale 5 per il grande evento “Gala dei 500 – Eccellenze Italiane”. La serata celebra le icone italiane e vede una parata di VIP, con un focus particolare sulla Fiat e le sue eccellenze. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cultura, moda e motori, che unisce intrattenimento e prestigio in un’unica serata.

© Bubinoblog - GALÀ DEI 500: PIERO CHIAMBRETTI TORNA SU CANALE 5. PARATA DI VIP PER LA FIAT Piero Chiambretti torna per una serata su Canale 5 con l’evento speciale “GALA’ DEI 500 – Eccellenze Italiane”. Tanti gli ospiti celebri attesi a Torino nella festa della Fiat. Martedì 16 dicembre, in seconda serata, Canale 5 presenta “GALA’ DEI 500 – Eccellenze Italiane”, un evento speciale condotto da Piero Chiambretti, dedicato alle storie, ai talenti e ai protagonisti che hanno reso grande l’Italia nel mondo. Un percorso narrativo che Piero Chiambretti ricostruisce, insieme agli ospiti, eccellenze del nostro presente. Il programma, girato a Torino all’interno dell’Heritage Hub di Stellantis, celebra l’ingegno, la creatività e la capacità italiana. Bubinoblog Piero Chiambretti conduce da Torino il "Galà dei 500": il tributo allo stabilimento di Mirafiori su Canale 5 - Martedì 16 dicembre, in seconda serata su Canale 5, andrà in onda il Galà dei 500 – Eccellenze italiane. torinotoday.it

Fiat 500 Hybrid protagonista del Galà dei 500 con Piero Chiambretti - Piero Chiambretti celebra le eccellenze italiane e la nuova Fiat 500 Hybrid prodotta a Mirafiori. affaritaliani.it

In esclusiva da Torino, Piero Chiambretti presenta il “Galà dei 500 - Eccellenze italiane” Ci vediamo martedì 16 dicembre, in seconda serata, su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com

In esclusiva da Torino, Piero Chiambretti presenta il “Galà dei 500 - Eccellenze italiane” Ci vediamo martedì 16 dicembre, in seconda serata, su #Canale5 e Mediaset Infinity! - facebook.com facebook