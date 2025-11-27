Dalla sospensione all’esperienza in strada con le forze dell’ordine | il test all’Istituto Galli

Bergamonews.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo. A 18 anni dalla sua nascita, il progetto On the Road inaugura un nuovo test che unisce scuole, università, Comuni, Province, Forze dellOrdine, Polizie Locali, operatori del soccorso e realtà del volontariato, trasformando alcune sospensioni scolastiche in esperienze civiche sul campo. Il triennio 2025–2027 rappresenta una fase cruciale, segnata dal Protocollo di sperimentazione nazionale On the Road, sottoscritto con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Protocollo riconosce ed estende il progetto come modello di educazione civica, legalità e sicurezza stradale appresa direttamente sul campo nei panni delle divise. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

