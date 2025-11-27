Dalla sospensione all’esperienza in strada con le forze dell’ordine | il test all’Istituto Galli
Bergamo. A 18 anni dalla sua nascita, il progetto On the Road inaugura un nuovo test che unisce scuole, università, Comuni, Province, Forze dell’Ordine, Polizie Locali, operatori del soccorso e realtà del volontariato, trasformando alcune sospensioni scolastiche in esperienze civiche sul campo. Il triennio 2025–2027 rappresenta una fase cruciale, segnata dal Protocollo di sperimentazione nazionale On the Road, sottoscritto con il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Protocollo riconosce ed estende il progetto come modello di educazione civica, legalità e sicurezza stradale appresa direttamente sul campo nei panni delle divise. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dalla sospensione all’esperienza in strada con le forze dell’ordine: il test all’Istituto Galli - Parte il progetto pilota messo in campo dall'associazione On The Road con l’obiettivo di creare consapevolezza nei giovani: dei rischi per evitarli e delle regole per rispettarle. Lo riporta bergamonews.it
Studenti sospesi da scuola per motivi gravi, mandiamoli per strada con vigili, forze dell’ordine, operatori del soccorso: esperimento ‘Ragazzi On the Road’ di Bergamo - E del ministro dell’Istruzione che oltre i due giorni di sospensione obbliga gli organi coll ... tecnicadellascuola.it scrive