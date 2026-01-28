L’Open Day 365 giorni l’anno l’esperienza dei laboratori vivi di Partinico Scelta pedagogica didattica e formativa
A Partinico, le scuole aprono le porte tutto l’anno, mostrando i laboratori vivi e le attività pratiche. Durante l’Open Day, studenti e genitori possono visitare gli spazi e vedere da vicino cosa accade dentro le aule. Questa scelta di rendere le scuole accessibili 365 giorni diventa un modo per coinvolgere e far conoscere l’offerta formativa in modo diretto e concreto. Non si tratta solo di una giornata speciale, ma di un modo per far capire che l’educazione si costruisce anche attraverso le esperienze vissute nei laboratori e nelle attività quotidiane.
Ogni scuola, consapevolmente o meno, educa anche attraverso ciò che sceglie di mostrare. L’orientamento scolastico, in questa prospettiva, non è un momento neutro, ma un atto pedagogico a tutti gli effetti. Dire chi siamo, come lavoriamo, quali spazi abitiamo e quali esperienze proponiamo significa dichiarare una visione di studente, di apprendimento e di futuro. Quando l’Open Day viene trasformato in una rappresentazione artificiale, il messaggio pedagogico che passa è ambiguo: l’apparenza conta più della sostanza, l’evento più del processo, la promessa più della realtà. L'articolo L’Open Day 365 giorni l’anno, l’esperienza dei laboratori vivi di Partinico.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Open Day 365
Open Days e laboratori orientanti: l'offerta formativa dell’IISS “Epifanio Ferdinando"
Giornata disabilità, a Chieti e Lanciano il recruiting day di Sviluppo Lavoro: collocamento mirato, laboratori tematici, open day e confronto
Ultime notizie su Open Day 365
Argomenti discussi: L'Open Day 365 giorni l'anno, l'esperienza dei laboratori vivi di Partinico. Scelta pedagogica, didattica e formativa; Open Day 2026 — Matematica - L-35; Sant'Elpidio a Mare: Open day all’Istituto Bacci: famiglie e studenti alla scoperta dell’offerta formativa; Open Day dell’I.C. Federico Torre: partecipazione straordinaria e grande interesse per la scuola secondaria di primo grado.
Liceo Fermi, laboratori rinnovati e nuove attività per l’Open DayIl Liceo Fermi apre le porte alla città in occasione dell’Open Day, un appuntamento dedicato alla presentazione dell’offerta formativa e delle recenti ... algheroeco.com
L'Università di Firenze si presenta alle future matricole: open day al Campus MorgagniL’Università di Firenze si presenta alle future matricole: giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 febbraio, presso il Campus Morgagni (viale Morgagni 40-44 – ore 9.30), si terrà l’ Open day dell’Ateneo ... 055firenze.it
FOMAL OPEN DAY - facebook.com facebook
Alghero: Open day all'Istituto Professionale per l'Industria x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.