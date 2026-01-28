L’Open Day 365 giorni l’anno l’esperienza dei laboratori vivi di Partinico Scelta pedagogica didattica e formativa

A Partinico, le scuole aprono le porte tutto l’anno, mostrando i laboratori vivi e le attività pratiche. Durante l’Open Day, studenti e genitori possono visitare gli spazi e vedere da vicino cosa accade dentro le aule. Questa scelta di rendere le scuole accessibili 365 giorni diventa un modo per coinvolgere e far conoscere l’offerta formativa in modo diretto e concreto. Non si tratta solo di una giornata speciale, ma di un modo per far capire che l’educazione si costruisce anche attraverso le esperienze vissute nei laboratori e nelle attività quotidiane.

