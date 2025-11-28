Presutti Pd | Sull' ex Fea ora un ricorso al Tar Rischiamo di pagare milioni per l' incapacità del centrodestra

Prima doveva diventare un polo culturale, poi, tra mille polemiche, un Art Hotel. Ora però la vicenda dell’ex Fea, o meglio della sua riqualificazione, sembra essersi ulteriormente ingarbugliata dato che, denuncia il consigliere Pd Marco Presutti che ha già depositato un’interrogazione urgente, a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

