Presutti Pd | Sull' ex Fea ora un ricorso al Tar Rischiamo di pagare milioni per l' incapacità del centrodestra
Prima doveva diventare un polo culturale, poi, tra mille polemiche, un Art Hotel. Ora però la vicenda dell’ex Fea, o meglio della sua riqualificazione, sembra essersi ulteriormente ingarbugliata dato che, denuncia il consigliere Pd Marco Presutti che ha già depositato un’interrogazione urgente, a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Presutti (Pd): “Sull'ex Fea ora un ricorso al Tar. Rischiamo di pagare milioni per l'incapacità del centrodestra" - Prima, denuncia, il "tradimento" al progetto pubblico del centrosinistra per realizzare un Art Hotel privato, e adesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per un problema di volumetrie: " ... Da ilpescara.it
L'appello dei consiglieri del Pd: "Il progetto dell'università sul polo della ricerca va spostato dall'ex Cofa nell'area industriale" - I consiglieri comunali Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti commentano il progetto che l'ateneo di Pescara - ilpescara.it scrive