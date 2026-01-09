Respinto ricorso al Tar del Comune di Napoli sul San Carlo

Il Tar di Napoli ha respinto il ricorso presentato dal Comune contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del Teatro San Carlo. La decisione conferma la validità della nomina e chiude il contenzioso avviato dall’amministrazione comunale. La vicenda riguarda la gestione e la direzione del prestigioso teatro napoletano, senza influire sulla continuità delle attività culturali in corso.

È stato respinto il ricorso del Comune di Napoli contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come sovrintendente del teatro San Carlo. È stata pubblicata oggi la sentenza del Tar.

