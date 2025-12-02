Michele Impagnatiello nuovo Ambasciatore del Gusto | l' ingresso in una cena a quattro mani con Massimo Ferosi

Foggia ha ospitato la 14esima tappa del prestigioso ‘Grand Tour degli Ambasciatori del Gusto’, l’iniziativa che celebra i prodotti e le tradizioni regionali attraverso lo scambio di conoscenze tra i migliori chef di Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L'evento si è tenuto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it