sodano e genovese quattro mani e quattro stelle

Dopo le cene a quattro mani dello scorso anno – una piccola tournée internazionale che aveva portato in Veneto Andrea Selvaggini del Savage di Oslo e Andrea Antonini di Imàgo all’Hassler di Roma – a Vallese di Oppeano si prepara un nuovo capitolo della saga. Questa volta, a casa di Francesco Sodano, arriva Anthony Genovese, 2 Stelle Michelin al Ristorante Il Pagliaccio di Roma. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre, una data scelta non solo per offrire una serata unica, ma per sancire un ritorno, quasi un abbraccio professionale, tra maestro e allievo. Perché, al di là dei piatti, qui la notizia è la reunion: Sodano ha sempre riconosciuto in Genovese il proprio mentore, l’uomo che ha segnato il suo percorso e che oggi ritrova dopo aver centrato a sua volta la sua seconda stella Michelin al Ristorante Famiglia Rana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

