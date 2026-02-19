Partecipa a una rissa nonostante il divieto di accesso alle aree urbane a Formia espulso un giovane

Un giovane albanese è stato espulso da Formia dopo aver partecipato a una rissa, nonostante fosse vietato l’accesso alle zone urbane. La Polizia ha identificato l’uomo e, ritenendolo una minaccia per la sicurezza pubblica, lo ha accompagnato alla frontiera. L’episodio si è verificato in una zona dove erano già state segnalate tensioni tra gruppi di giovani. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la lite degenerasse ulteriormente. La vicenda rimane sotto controllo delle autorità locali.

Un cittadino albanese irregolare, già noto alle forze dell'ordine per precedenti e coinvolto in una rissa a Formia, è stato raggiunto da un provvedimento di rimpatrio. L'uomo, destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato accompagnato alla frontiera aerea per motivi di sicurezza pubblica come disposto dal Questore di Latina. Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto all'immigrazione e alla permanenza irregolare sul territorio nazionale.