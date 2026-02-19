Partecipa a una rissa nonostante il divieto di accesso alle aree urbane a Formia espulso un giovnane

Un giovane albanese è stato espulso da Formia dopo aver preso parte a una rissa, nonostante il divieto di accesso alle zone urbane. La Polizia ha identificato l’uomo durante l’episodio e ha deciso di allontanarlo immediatamente. La sua presenza aveva generato tensione tra i residenti e i testimoni hanno confermato il coinvolgimento nel litigio. Dopo averlo trasferito in questura, le autorità lo hanno accompagnato alla frontiera per motivi di sicurezza pubblica. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, creando scompiglio tra i passanti.

Un cittadino albanese irregolare, già noto alle forze dell'ordine per precedenti e coinvolto in una rissa a Formia, è stato raggiunto da un provvedimento di rimpatrio. L'uomo, destinatario di un provvedimento di espulsione, è stato accompagnato alla frontiera aerea per motivi di sicurezza pubblica come disposto dal Questore di Latina. Un provvedimento di rimpatrio a Formia Accompagnamento alla frontiera e rimpatrio Il ruolo della Polizia di Stato e la collaborazione tra uffici Un provvedimento di rimpatrio a Formia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto all'immigrazione e alla permanenza irregolare sul territorio nazionale.