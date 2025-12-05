Telese divieto di accesso alle aree urbane per 11 giovani coinvolti in una rissa
Comunicato Stampa I provvedimenti del Questore arrivano dopo le indagini delle Stazioni dei Carabinieri che hanno identificato tutti i partecipanti all’aggressione avvenuta ad aprile Nello scorso mese di aprile si erano resi protagonisti di una efferata rissa nei pressi di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Rissa davanti a un bar di Telese Terme: Daspo urbano per 11 giovani - Scatta il divieto di accesso alle aree urbane per undici giovani della Valle Telesina, tra cui un minorenne, coinvolti nell’efferata rissa avvenuta lo scorso aprile nei pressi di un bar della città te ... Si legge su ntr24.tv
Telese Terme, rissa in centro: scattano divieti e stop temporaneo per un bar - Sospensione temporanea dell'attività per un bar frequentato soprattutto nelle ore serali e provvedimenti restrittivi per nove giovani. Scrive ilmattino.it