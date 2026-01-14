I rapporti con Trump il gradimento palestinese L' ambasciatore Stefanini | Quasi naturale che Meloni sia nel Board per Gaza
L’ambasciatore Stefano Stefanini commenta la partecipazione di Giorgia Meloni nel Consiglio di pace per Gaza, sottolineando come, alla luce degli sviluppi recenti e dei rapporti con Trump, la sua presenza sembri naturale. Stefanini analizza il contesto politico internazionale e le dinamiche italiane, offrendo una prospettiva sul ruolo di Meloni in questa iniziativa di pace. Per approfondimenti, è necessario l’accesso al contenuto a pagamento.
“Se mettiamo insieme tutti gli elementi emersi in questi mesi, è quasi naturale che in questo Consiglio di pace per Gaza ci sia posto anche per Giorgia Meloni”, dice Stefano StefaniniContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: "Meloni sarà nel board di pace per Gaza": il successo politico della premier (che ringrazia Trump)
Leggi anche: Gaza, duello diplomatico all'Onu: Mosca sfida il piano Trump con una controproposta che boccia il "Board of Peace" e rilancia la soluzione a 2 Stati
I rapporti con Trump, il gradimento palestinese. L'ambasciatore Stefanini: “Quasi naturale che Meloni sia nel Board per Gaza.
I rapporti con Trump, il gradimento palestinese. L'ambasciatore Stefanini: “Quasi naturale che Meloni sia nel Board per Gaza" - "Il governo ha dato un chiaro sostegno al piano di pace americano e ha coltivato i rapporti con l'Anp, la premier una figura gradita anche sul versante della Palestina", spiega il diplomatico. ilfoglio.it
Il leader di Avs alla Camera: "Seguiamo la morale di Trump, condannato per abuso sessuale" e ricorda i rapporti tra Berlusconi e Putin - facebook.com facebook
Dopo l'annuncio di Trump di dazi del 25% ai Paesi in rapporti commerciali con Teheran, la risposta della Cina. Mao Ning, portavoce degli Esteri: "Difenderemo interessi e diritti nei legami con l'Iran" x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.