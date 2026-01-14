I rapporti con Trump il gradimento palestinese L' ambasciatore Stefanini | Quasi naturale che Meloni sia nel Board per Gaza

Da ilfoglio.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ambasciatore Stefano Stefanini commenta la partecipazione di Giorgia Meloni nel Consiglio di pace per Gaza, sottolineando come, alla luce degli sviluppi recenti e dei rapporti con Trump, la sua presenza sembri naturale. Stefanini analizza il contesto politico internazionale e le dinamiche italiane, offrendo una prospettiva sul ruolo di Meloni in questa iniziativa di pace. Per approfondimenti, è necessario l’accesso al contenuto a pagamento.

“Se mettiamo insieme tutti gli elementi emersi in questi mesi, è quasi naturale che in questo Consiglio di pace per Gaza ci sia posto anche per Giorgia Meloni”, dice Stefano StefaniniContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

i rapporti con trump il gradimento palestinese l ambasciatore stefanini quasi naturale che meloni sia nel board per gaza

© Ilfoglio.it - I rapporti con Trump, il gradimento palestinese. L'ambasciatore Stefanini: “Quasi naturale che Meloni sia nel Board per Gaza"

Leggi anche: "Meloni sarà nel board di pace per Gaza": il successo politico della premier (che ringrazia Trump)

Leggi anche: Gaza, duello diplomatico all'Onu: Mosca sfida il piano Trump con una controproposta che boccia il "Board of Peace" e rilancia la soluzione a 2 Stati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I rapporti con Trump, il gradimento palestinese. L'ambasciatore Stefanini: “Quasi naturale che Meloni sia nel Board per Gaza.

rapporti trump gradimento palestineseI rapporti con Trump, il gradimento palestinese. L'ambasciatore Stefanini: “Quasi naturale che Meloni sia nel Board per Gaza" - "Il governo ha dato un chiaro sostegno al piano di pace americano e ha coltivato i rapporti con l'Anp, la premier una figura gradita anche sul versante della Palestina", spiega il diplomatico. ilfoglio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.