Il rapper romano pubblica Funny games, il suo decimo album da solista. Nel disco spiccano le collaborazioni con Gue, Jake La Furia, Achille Lauro e Madame. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Noyz Narcos: «Mi affascina l'immaginario violento ma io non lo sono. Questo governo ha vinto perché nessuno lo ha contrastato. La musica? Mi ha liberato dai lavori pesanti, ma non mi vergognerei di tornare a farli»