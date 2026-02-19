Paris Saint Germain-Metz sabato 21 febbraio 2026 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Vittoria senza subire gol per i parigini privi di Dembelè

Il Paris Saint Germain ha battuto il Metz senza subire gol, a causa dell’assenza di Dembelè. La squadra parigina, guidata da Luis Enrique, ha dominato il match e conquistato i tre punti davanti ai propri tifosi. Il Metz ha tentato di reagire, ma la difesa del PSG si è dimostrata solida e compatta. La sfida si è giocata davanti a un pubblico appassionato, che ha sostenuto i padroni di casa dall’inizio alla fine.

Dopo aver espugnato il Louis II con grande fatica il Paris Saint Germain di Luis Enrique torna sul terreno amico per affrontare il fanalino di coda Metz. Partita complicata quella contro i monegaschi, capaci di portarsi in doppio vantaggio prima di essere raggiunti a fine primo tempo e di mettere la freccia con Douè nella ripresa. L'espulsione di Golovin ha aiutato ma la qualificazione.