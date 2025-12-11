Metz-Paris Saint Germain sabato 13 dicembre 2025 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Larga vittoria esterna per i parigini

L'incontro tra Metz e Paris Saint Germain, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 19:00, rappresenta una sfida importante per i parigini nel ritorno in Ligue 1 dopo il pareggio a reti inviolate contro il San Mames. Analizziamo formazioni, quote e pronostici per un match che potrebbe vedere i parigini ottenere una vittoria esterna significativa.

Fermati al San Mames sullo 0 a 0 il Paris Saint Germain di Luis Enrique riprende il suo percorso in Ligue1 andando sul campo del Metz. I grenatines si sono rifermati e ad Auxerre è arrivato il terzo KO consecutivo, con la squadra tornata all'ultimo posto in classifica assieme al Nantes. Torna dunque in discussione la panchina di Le Mignan, con la squadra che ha pagato gli .