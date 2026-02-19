Parigi | Meloni non commenti ciò che accade in casa d’altri Palazzo Chigi | Stupore per le parole di Macron
Il presidente Macron ha criticato pubblicamente la posizione di Giorgia Meloni sulla questione interna francese, causando reazioni a Roma. La causa della polemica risiede nelle dichiarazioni della premier italiana, ritenute da Parigi troppo interventiste su temi di politica domestica. Palazzo Chigi ha risposto con sorpresa, sottolineando come le parole di Macron siano inaspettate e fuori luogo. La vicenda ha acceso il dibattito tra i due governi, con ufficiali italiani che chiedono rispetto reciproco. La tensione tra i due paesi continua a salire.
Roma, 19 febbraio 2026 – Non è piaciuta a Palazzo Chigi la bacchettata di Macron alla premier Meloni. Il presidente francese ha invitato la presidente del Consiglio italiano a “smettere di commentare quello che accade a casa degli altri”, riferendosi alla morte di Quentin Deranque, il giovane attivista nazionalista picchiato a morte a Lione da almeno sei persone, di cui alcuni attivisti del movimento di sinistra radicale La Jeune Garde, con collegamenti diretti con La France Insoumise (Lfi) di Jean-Luc Melenchon. Commentando un post di Meloni sulla vicenda, a margine della visita in India, Macron ha prima detto di essere stupito dal fatto che “i nazionalisti, che non vogliono essere disturbati nel proprio Paese, sono sempre primi a commentare quello che avviene altrove”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Quentin Deranque ucciso in Francia, Macron: "Meloni non commenti ciò che accade in altri Paesi"Quentin Deranque ha perso la vita in Francia, e questa tragedia ha suscitato reazioni politiche.
L'affondo di Macron: 'Meloni non commenti gli affari francesi, ognuno resti a casa sua'Il presidente francese 'segue attentamente' il caso della morte del militante nazionalista Quentin Deranque in un pestaggio ad opera di avversari politici. 'Che ognuno resti a casa sua e le pecore sar ... ansa.it
A Palazzo Chigi sono state accolte "con stupore" le dichiarazioni del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, sottolineando che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha espresso il suo profondo c facebook
Stupore a Palazzo Chigi. "La Premier ha solo espresso il suo cordoglio per l'uccisione di Deranque". x.com