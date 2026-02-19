Macron contro Meloni | Non commenti ciò che sta accadendo altrove Lo stupore di Palazzo Chigi

Emmanuel Macron ha criticato Giorgia Meloni per aver commentato eventi in altri paesi, a causa delle sue dichiarazioni sulla morte di Quentin Deranque. Durante una visita a New Delhi, Macron ha invitato la premier italiana a non intervenire su questioni estere, sottolineando che preferisce non discutere di ciò che accade all’estero. La polemica nasce dopo le affermazioni di Meloni, che ha espresso solidarietà alla famiglia di Deranque. La tensione tra i due leader continua a crescere, mentre si susseguono le reazioni politiche.

Il presidente francesce Emmanuel Macron, parlando da New Delhi, a margine di una visita ufficiale in India, ha chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di smettere di "commentare ciò che sta accadendo in altri paesi" dopo le dichiarazioni della premier sulla morte Quentin Deranque. L'attivista nazionalista e studente di matematica di 23 anni è stato ucciso durante gli scontri tra militanti di estrema sinistra e di estrema destra scoppiati la settimana scorsa a Lione. Meloni aveva scritto su X che "la morte di un giovane di poco più di 20 anni, attaccato da gruppi legati all'estremismo di sinistra in un clima di odio ideologico diffuso in diversi paesi, è una ferita per tutta l'Europa". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

