Parcaroli e la candidatura bis | La decisione entro fine mese
Parcaroli ha annunciato che deciderà se candidarsi nuovamente entro la fine di questo mese. La sua scelta nasce dalla volontà di dedicarsi completamente alla gestione della città, nonostante le richieste di alcuni partiti di sostenere la sua ricandidatura. Recentemente, il sindaco ha incontrato diversi rappresentanti politici per discutere il futuro del progetto amministrativo. La decisione finale influenzerà le prossime elezioni comunali, mentre i cittadini attendono con interesse il suo annuncio ufficiale. La sua scelta sarà comunicata nelle prossime settimane.
"Ho sempre messo al primo posto il bene della nostra città, non le scadenze mediatiche né le pressioni politiche. Anche stavolta sarà così. Per questo, a fine mese, con la massima trasparenza, comunicherò ufficialmente la mia decisione". Il sindaco uscente di Macerata Sandro Parcaroli rompe il silenzio e annuncia che a fine mese scioglierà la riserva sulla candidatura, evidenziando che non c’è "nessun ritardo". "Voglio anche ricordare che la data delle elezioni amministrative ancora non è stata fissata e che, nel 2020, è stata fatta una campagna elettorale in un mese e mezzo – aggiunge - per cui c’è ancora tutto il tempo di prendere decisioni e, per chi lo riterrà opportuno, fare i propri passi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
