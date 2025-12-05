Parcaroli in bilico il mandato bis
Tutto congelato, in attesa che Sandro Parcaroli (foto) sciolga la riserva sulla sua eventuale ricandidatura. A pochi mesi dalle elezioni comunali, a Macerata regna l’incertezza. Tutti gli schieramenti aspettano un segnale dal sindaco uscente per fare le proprie mosse. Nel centrodestra, dove in molti vedrebbero con favore un passo indietro del sindaco-imprenditore, l’eventuale uscita di scena dopo un solo mandato del leghista Parcaroli scoperchierebbe il vaso di Pandora, aprendo una guerra interna all’attuale maggioranza, dove scalpita la vicesindaca Francesca D’Alessandro (Fratelli d’Italia), pronta a correre da prima cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
