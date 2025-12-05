Parcaroli in bilico il mandato bis

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto congelato, in attesa che Sandro Parcaroli (foto) sciolga la riserva sulla sua eventuale ricandidatura. A pochi mesi dalle elezioni comunali, a Macerata regna l’incertezza. Tutti gli schieramenti aspettano un segnale dal sindaco uscente per fare le proprie mosse. Nel centrodestra, dove in molti vedrebbero con favore un passo indietro del sindaco-imprenditore, l’eventuale uscita di scena dopo un solo mandato del leghista Parcaroli scoperchierebbe il vaso di Pandora, aprendo una guerra interna all’attuale maggioranza, dove scalpita la vicesindaca Francesca D’Alessandro (Fratelli d’Italia), pronta a correre da prima cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

parcaroli in bilico il mandato bis

© Ilrestodelcarlino.it - Parcaroli, in bilico il mandato bis

Approfondisci con queste news

parcaroli bilico mandato bisParcaroli, in bilico il mandato bis - Tutto congelato, in attesa che Sandro Parcaroli (foto) sciolga la riserva sulla sua eventuale ricandidatura. Si legge su msn.com

La classifica dei sindaci. Parcaroli, scatto in avanti: "Una candidatura bis?. Ora testa alle regionali" - Il sindaco sale al 55% di gradimento nella graduatoria del Sole 24 Ore "Confermato il sostegno che sento ogni giorno quando passeggio per strada. Scrive ilrestodelcarlino.it

Slot, ordinanza bis di Parcaroli. Sale chiuse sei ore al giorno. Lampa: "Va ridotta l’offerta" - Il facilitatore del gruppo di auto mutuo aiuto: "Così recuperiamo i giocatori patologici". Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Parcaroli Bilico Mandato Bis